Пугачева и Галкин: последние новости 13 марта, где сейчас, возвращение в РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Жители деревни Грязь раскрыли свое отношение к певице Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а бывший муж Примадонны Евгений Болдин рассказал о прощении исполнительницы. Какие известны последние новости о семье артистов сегодня?

Простят ли Галкина и Пугачеву в России

Продюсер и бывший муж Примадонны Евгений Болдин заявил NEWS.ru, что россияне могут со временем простить уехавшую за границу Аллу Пугачеву, но не Максима Галкина.

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем. Многих не простят. Галкина, Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят», — отметил Болдин.

По мнению продюсера, Пугачева всегда сохраняла верность своей родине. Он напомнил, что много лет назад во время гастролей за рубежом Примадонна защищала СССР от нападок журналистов, которые «несли гадости».

«Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала», — добавил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

Что рассказали соседи Пугачевой и Галкина о конфискации их замка

NEWS.ru выяснил, что жители деревни Грязь, где у Аллы Пугачевой и Максима Галкина находится загородный дом, не верят в то, что у семьи артистов могут конфисковать замок, однако, если это произойдет, «никто их жалеть не будет».

«Они за счет нас, людей, которые их боготворили, ходили на их концерты, покупали билеты за бешеные деньги, нажили миллионы, а теперь живут в Европе», — пожаловалась продавщица в местном магазине.

В соседнем селе Аксиньино жители поддерживают идею с конфискацией замка Пугачевой и Галкина. По мнению соседей Примадонны, замок стоит отдать под звенигородское отделение Пенсионного фонда, а нынешнее районное госучреждение переделать под больницу, в которой нуждаются местные жители.

Одна из женщин также пожаловалась, что Пугачева не помогла ни одному детскому дому или дому инвалидов, только «пела песни, с мужиками вошкалась и за счет России обогатилась». По ее мнению, артистка «не заслуживает ни капли народного сочувствия».

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин с 15 марта начинает гастрольный тур по Израилю. Комик планирует дать концерты в десятках городов вплоть до середины апреля. Накануне Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы, отказавшегося исключать шоумена из реестра иностранных агентов, поэтому выступления в России для него остаются под запретом.

Фото: АГН «Москва» Алла Пугачева, Максим Галкин

Точное местонахождение Аллы Пугачевой неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в социальных сетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября прошлого года перебралась на Кипр.

В своем последнем видеообращении Алла Пугачева прокомментировала тему возвращения в РФ. Исполнительница заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить на родине. При этом она обмолвилась, что если и приедет в Россию, то скажет все, что думает.

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