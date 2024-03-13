«Не будем защищать»: что говорят соседи Пугачевой о конфискации ее замка

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Алла Пугачева

Несколько дней назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил конфисковать замок Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), расположенный в деревне Грязь Одинцовского района. Юморист улетел с семьей из России через некоторое время после начала спецоперации. NEWS.ru узнал у жителей Грязи и соседних деревень, что они думают о конфискации замка и какие учреждения можно было бы открыть в его стенах.

Что сейчас происходит в деревне Грязь

От Москвы до деревни Грязь Одинцовского района можно доехать за час на машине, если нет пробок. Дороги в этом населенном пункте почищены от льда и снега. На детской площадке, где раньше певица Алла Пугачева гуляла с Лизой и Гарри, пока лежат нерастаявшие сугробы.

За воротами замка Галкина очень тихо, хотя на его территории продолжают жить работники, которые следят за зданием. Во время визита корреспондента NEWS.ru в Грязь из трубы одной из хозяйственных построек шел дым.

«Нам до них нет никакого дела»

Рядом с замком Галкина и Пугачевой располагаются более скромные особняки, коттеджи и даже бараки. Последние раньше предоставляли работникам совхоза, который уже давно не существует. Но люди до сих пор живут в бараках. Когда Пугачева еще не уехала из деревни, она отправляла Лизу и Гарри передать гостинцы соседям перед каждым Новым годом.

Жители Грязи сомневаются, что у Галкина могут забрать жилье. «Конфискация замка?! Это бред! Да не будут ничего у них конфисковать! Почему? Да потому что так жизнь устроена — не будут и все. Ну, уехали они из России и уехали, нам до них нет никакого дела», — высказала мнение в разговоре с NEWS.ru женщина лет сорока пяти из одного барака.

С ней согласен мужчина, живущий по соседству. По его мнению, в деревне не следят за жизнью Галкина и Пугачевой. «В этом доме раньше моя мать жила, теперь я. Но я сюда только ночевать приезжаю, так как работаю охранником. Нам вообще все равно на них [Пугачеву и Галкина]», — отметил он.

Фото: NEWS.ru

«Никто их жалеть не будет»

В начале деревни находятся три маленьких магазина. В одном продают товары для дачи, в другом — продукты, а в третьем — цветы. «Они к нам сюда не заходили. Максим лет восемь назад был один раз », — поделилась продавщица цветов.

По ее словам, местные называют бывших звездных соседей предателями Родины и говорят, что здесь «не нужны ни они, ни их дети» и, если у звездной пары действительно вдруг конфискуют замок или другое имущество, «никто не будет их жалеть».

«Они за счет нас, людей, которые их боготворили, ходили на их концерты, покупали билеты за бешеные деньги, нажили миллионы, а теперь живут в Европе», — пожаловалась женщина.

Продавщица сомневается, что у Галкина и Пугачевой конфискуют жилье в деревне. Если это все же случится, то было бы хорошо открыть в замке детский сад, потому что в Грязи и соседних населенных пунктах с этим проблемы, считает женщина.

Пишут ли письма Пугачевой

В соседнем с Грязью селе Аксиньино располагается отделение почты. По словам его сотрудницы, до отъезда Пугачева часто забирала у них письма.

«Раньше постоянно почта приходила. Каждый день отвозили им письма в деревню, с тех пор, как они уехали из Грязи, писем нет», — рассказала женщина.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Алла Пугачева

По сравнению с деревней Грязь в селе Аксиньино более развитая инфраструктура. Там находятся Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт и церковь. Но, как рассказали местные жители NEWS.ru, Пугачева и Галкин к ним почти не ездили, на культурные мероприятия Примадонна с детьми отправлялась в Звенигород и Ершово.

По словам сельчан, в церкви Николая Чудотворца артистка была всего раз. Когда корреспондент NEWS.ru посетил храм, то увидел трех смотрительниц, которые пили чай.

«Да хоть все у них забирайте, мы никого из них защищать не будем. Они для нас ничего хорошего не сделали», — высказала мнение одна из них.

Женщины положительно оценили идею Бородина о конфискации замка. Они считают, что поскольку в замке никто не живет, его стоит отдать под государственные нужды. Смотрительница Надежда Александрова предложила перенести туда пенсионный фонд.

«У меня в последнее время очень болел муж. И вот когда надо было его положить в больницу, отправили его в Подольск, в другой конец области. Я была в ужасе. Все потому что когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, ее отдали под Пенсионный фонд. Пусть его разместят в замке и освободят здание, где он сейчас, под больницу. Нам тут это очень нужно», — предложила женщина в разговоре с NEWS.ru.

Она считает, что Пугачева не помогла ни одному детскому дому или дому инвалидов, только «пела песни, с мужиками вошкалась и за счет России обогатилась». По мнению Надежды Александровны, артистка «не заслуживает ни капли народного сочувствия».

Фото: NEWS.ru

Что реально разместить в замке Галкина

Бизнесмен Андрей Ковалев в разговоре в NEWS.ru выразил мнение, что замок Галкина и Пугачевой нереально переделать под какой-либо социальный объект, как это предлагает Бородин и хотят местные жители, из-за его нестандартной планировки.

«Он абсолютно не приспособлен ни для хостела, ни для детского сада, ни для больницы, ни для другого учреждения», — считает Ковалев.

Предприниматель предположил, что замок можно было бы сдавать в аренду под торжества — свадьбы, юбилеи и корпоративы, но для этого, по его мнению, нужен большой зал на 100–150 мест, которого, скорее всего, там нет.

«Самое лучшее — продать его. Может быть, за 60 или 100 млн рублей его и купят, например, для размещения картин или другой частной коллекции», — считает Ковалев, который ранее задумывался о приобретении недвижимости Галкина.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Что еще можно открыть в замке Галкина и Пугачевой

В конце 2022 года в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в замке Галкина и Пугачевой проводят экскурсии и билеты на них стоят по десять тысяч рублей. Позже выяснилось, что эти данные оказались фейком.

Эксперт по туризму вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян допустил, что в замке можно открыть дом-музей Пугачевой. «У нас же есть дом-музей Толстого, Чехова и так далее. Можно сделать дом-музей Пугачевой, у нее много поклонников, люди захотят увидеть, как жил их кумир: вот это ее платье, рабочий стол, рояль и т. д.», — предложил Мкртчян.

Эксперт добавил, что сам по себе замок неинтересен, так как новодел, на нем невозможно построить туристический маршрут, который привлекал бы приехавших в Грязь.

«Люди, которым интересны замки, сейчас едут в Западную Беларусь — Гродно, Несвеж, Лиду, там они есть», — объяснил Мкртчян.

Местным жителям Грязи не понравилась идея развития туризма с помощью использования помещений замка Галкина и Пугачевой.

«Во-первых, все деньги, налоги от туризма идут в область и мы на них ничего сделать не сможем. Во-вторых, у нас и так уже есть туристический маршрут по местам боевой славы. В Великую Отечественную войну на нашей земле проходила линия фронта. К нам группами едут туристы каждые выходные, сначала они тут, потом отправляются дальше — в Звенигород. И вообще это не наше дело, не нам решать, что делать с замком», — подытожил сотрудник ДК в Аксиньино, который предпочел сохранить анонимность.

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