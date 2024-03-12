Жители Грязи хотят решить за счет замка Пугачевой проблему с больницей Жители Аксиньино: в замок Пугачевой надо перенести ПФР, в его здание — больницу

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Замок Пугачевой стоит отдать под звенигородское отделение Пенсионного фонда, а в здании фонда разместить больницу, поделились мнением с NEWS.ru жители деревни Грязь и ближайших населенных пунктов. Люди пояснили, что в окрестностях нет нормальной больницы и пациентов часто госпитализируют в лечебные учреждения в другой конец области.

У меня в последнее время муж очень болел. И вот когда надо было его положить в больницу, отправили его в Подольск, в другой конец области. Все потому, что когда у нас построили большую больницу в Звенигороде, ее отдали под Пенсионный фонд. Пусть в замке разместят фонд и освободят здание в Звенигороде под больницу. Больница нам тут очень нужна, — сказала жительница соседнего села Аксиньино Надежда Александровна.

Женщина пояснила, что в старом здании больницы в Звенигороде мало места, именно поэтому больных часто госпитализируют в другие учреждения области за десятки километров от дома. По ее словам, замок Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Пугачевой из-за специфичной планировки не подходит для размещения больницы, но в нем вполне могло бы находиться отделение Пенсионного фонда, а в освобожденном здании ПФР в Звенигороде можно было бы открыть больницу, как это и планировалось изначально.

Жительница Аксиньино отметила, что Пугачева не помогла ни одному детскому дому или дому инвалидов, только «пела песни, с мужиками вошкалась и за счет России обогатилась», поэтому артистка не заслуживает сочувствия и никто из местных не против того, чтобы у нее конфисковали замок и использовали в интересах государства.

Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети — Лиза и Гарри — покинули замок в деревне Грязь после начала спецоперации. Осенью прошлого года Пугачева заезжала в замок в Грязи, но пробыла там буквально несколько часов и снова покинула территорию России. С чем был связан ее визит, неизвестно.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил конфисковать замок, продать его и использовать деньги для помощи участникам СВО или же разместить в замке социальный объект, например, госпиталь или детский сад.

Ранее сотрудница почтового отделения в деревне Аксиньино Одинцовского района рассказала, что на имя Аллы Пугачевой и Максима Галкина больше не приходят письма и посылки. На почте отметили, что до отъезда супругов корреспонденции для них приходило много и ее почти каждый день отвозили в замок в Грязи.