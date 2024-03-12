В отделении почты под Грязью раскрыли, приходят ли письма на имя Пугачевой На почте рассказали, что поклонники больше не пишут Пугачевой

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На имя Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) больше не приходят письма и посылки, рассказали NEWS.ru в почтовом отделении под деревней Грязь Одинцовского района. На почте отметили, что до отъезда супругов им приходило много корреспонденции.

Раньше к ним постоянно почта приходила. Каждый день отвозили им письма в деревню, с тех пор как они уехали из Грязи, писем нет, — рассказала сотрудница почтового отделения в соседнем селе Аксиньино Одинцовского района.

Алла Пугачева, Максим Галкин и их дети — Лиза и Гарри — покинули замок в деревне Грязь после начала спецоперации. Осенью прошлого года Пугачева заезжала в замок в Грязи, но пробыла там буквально несколько часов и снова покинула территорию России. С чем был связан ее визит, неизвестно.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил конфисковать замок, продать его и использовать деньги для помощи участникам СВО или же разместить в замке социальный объект, например, госпиталь или детский сад.

Ранее Алла Пугачева и Стас Михайлов поскандалили после того, как певец заявил, что не будет слушать новую песню артистки, за последние пять лет не выпустившей ни одной композиции. Певец также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно». Пугачева записала в ответ ролик, в котором хриплым, специально измененным голосом сказала, что уехавшие за границу артисты не собираются возвращаться в Россию, и предложила Михайлову «зарабатывать, пока может».