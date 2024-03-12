Попытки Галкина и Слепакова избавиться от статусов иноагентов провалились Мосгорсуд оставил Галкина и Слепакова в реестре иноагентов

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Максим Галкин, Семен Слепаков

Московский городской суд признал законными решения Замоскворецкого районного суда Москвы, который отказался исключать из реестра иностранных агентов шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и артиста Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из картотеки. Соответствующий запрос представители этих двух артистов направили в инстанцию летом прошлого года.

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения, — указано в электронной базе Мосгорсуда.

Депутаты Госдумы 28 февраля единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. За принятие законопроекта проголосовали 402 члена парламента. Из-за этого журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что вынужден уволить значительную часть своих сотрудников. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 11 марта.

Также стало известно, что СМИ, которые разместят на своих ресурсах рекламу от иноагентов, могут получить предупреждение от Роскомнадзора. Как сообщила руководитель центра правовой защиты журналистов Анна Белозерова, в случае его игнорирования им грозит штраф до 300 тысяч рублей.