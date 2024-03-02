Пивоваров решил уволить сотрудников «Редакции» Пивоваров сообщил об увольнениях в «Редакции» из-за закона о запрете рекламы

Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Алексей Пивоваров

Журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил в Telegram-канале, что вынужден уволить значительную часть своих сотрудников. Поводом стал закон о запрете рекламы у иностранных агентов.

Пивоваров подчеркнул, что его проект «Редакция» находится в России и продолжает работать честно и по правилам. По его словам, все его рекламодатели также находятся в РФ, но из-за нового закона у него не будет возможности по-прежнему платить людям зарплату. Помимо сокращения штата, Пивоваров решил передать права на новостной Telegram-канал редакторам. Вскоре канал сменит название и логотип, а журналист намерен создать свой личный канал.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу обновленного закона о рекламе. По его данным, только на платформе YouTube он рискует потерять около 100 млн рублей.

Депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. За принятие законопроекта проголосовали 402 члена парламента.

Решение коснется любых платформ: сайтов, блогов и страниц в социальных сетях. Вместе с тем будет запрещено рекламировать в СМИ ресурсы, принадлежащие спикерам со статусом иностранного агента.