Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Дума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих им, передает корреспондент NEWS.ru. За принятие законопроекта проголосовали 402 депутата.

Решение коснется любых платформ: сайтов, блогов и соцсетей. Вместе с тем будет запрещено рекламировать в СМИ ресурсы, принадлежащие спикерам со статусом иностранного агента. Авторами документа выступили 395 депутатов.

Поправки будут внесены в закон «О рекламе». В настоящее время в России уже действует закон, согласно которому нарушение ограничений, касающихся иностранных агентов и их деятельности, карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что в России могут ужесточить условия для работы иноагентов. Она добавила, что парламентарии не ставят перед собой задачу «уничтожить» иноагентов. Депутат указала, что ограничительные меры принимаются для защиты и информирования граждан об их деятельности.