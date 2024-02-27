«Удавку на себя набросили»: Володин о законе о финансировании иноагентов Володин призвал иноагентов отвергнуть подачки и «удавку» зарубежных денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Иноагенты могут сбросить «удавку» иностранного финансирования и снова начать зарабатывать в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, в США и Израиле есть аналогичные законы, запрещающие финансировать иностранных агентов, но там власти действуют жестче — «только подумайте об этом и уже придет ФБР».

Тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть. Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран, — подчеркнул спикер Госдумы.

Как считает Володин, в России в отличие от других стран очень либерально подходят к этому вопросу. Он подчеркнул, что нельзя «охаивать страну» за деньги из-за рубежа и вместе с этим зарабатывать в РФ. Речь идет о защите суверенитета страны, добавил спикер Госдумы.

27 февраля Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете рекламы на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих им. Поправки предлагается внести в закон «О рекламе». В настоящее время в России уже действует закон, согласно которому нарушение ограничений, касающихся иностранных агентов и их деятельности, карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что в России могут ужесточить условия для работы иноагентов. По ее словам, это будет зависеть от их деятельности. Бутина добавила, что парламентарии не ставят перед собой задачу «уничтожить» иноагентов. Она указала, что ограничительные меры принимаются для защиты и информирования граждан об их деятельности.