В Госдуме допустили новые трудности для иноагентов в России Депутат ГД Бутина допустила ужесточение условий для работы иноагентов в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России могут ужесточить условия для работы иноагентов, сообщила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, это будет зависеть от их деятельности.

Будут какие-то дополнительные инициативы или нет — посмотрим, все будет зависеть от того, насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого, — сказала депутат.

Бутина добавила, что парламентарии не ставят перед собой задачу «уничтожить» иноагентов. Она указала, что ограничительные меры принимаются для защиты и информирования граждан об их деятельности.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов. Кроме того, закон устанавливает запрет на рекламу самих иноагентских ресурсов. «За» проголосовали 396 человек, воздержавшихся не было. Законопроект не требует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. В настоящее время в России уже действует закон, согласно которому нарушение ограничений, касающихся иностранных агентов и их деятельности, карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России. Конфискации будет подлежать не все имущество осужденного, а только то, что использовалось для противоправной деятельности или было получено незаконным путем.