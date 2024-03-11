Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Также обновленным законом запрещается рекламировать информационные ресурсы иноагентов.

Не допускается распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного агента, — говорится в федеральном законе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что многие СМИ и блогеры в статусе ионогенов уже объявили о своем закрытии или сокращениях штата. По его прогнозам, доходов от рекламы лишатся от 50% до 80% проектов. Володин также рассказал, что в Госдуму поступают предложения о запрете гонораров артистам и писателям, признанным иноагентами и выступающим против проведения военной операции на Украине.