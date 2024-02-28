Гордеева свернула проект на YouTube из-за нового закона Катерина Гордеева заморозила проект на YouTube из-за поправок к закону о рекламе

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Журналист Катерина Гордеева

Журналист Катерина Гордеева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила в Telegram, что приостанавливает работу над проектом «Скажи Гордеевой» из-за нововведений в законе о рекламе. Речь идет о принятых 28 февраля Госдумой поправках, запрещающих давать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Гордеева отметила, что продолжит выкладывать уже отснятые интервью. Вместе с тем она пообещала совместно с творческой командой искать выход из сложившейся ситуации. Журналист написала, что с момента получения статуса иноагента за ее счетами следил Минюст и не находил поступлений с неизвестных или спорных счетов.

На канале «Скажи Гордеевой» сейчас 1,64 млн подписчиков. Самые популярные видео на нем — интервью с актером Артуром Смольяниновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) (9,2 млн просмотров), ведущей Ларисой Гузеевой (6,7 млн просмотров) и музыкантом Юрием Шевчуком (6,2 млн просмотров). До 2012 года Гордеева работала на канале НТВ. Позже работала в РИА Новости, сотрудничала с Первым каналом и снимала документальные фильмы.

Авторами нового запретительного закона выступили 395 депутатов. За его принятие проголосовали 405 членов парламента. Поправки будут внесены в закон «О рекламе». В настоящее время в России уже действует закон, согласно которому нарушение ограничений, касающихся иностранных агентов и их деятельности, карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей.