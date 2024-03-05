В Госдуме оценили эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов Володин: закон о запрете рекламы у иноагентов показал свою эффективность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Закон о запрете рекламы у иностранных агентов продемонстрировал свою высокую эффективность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он указал, что многие СМИ и блогеры уже объявили о своем закрытии или сокращениях штата. По его прогнозам, доходов от рекламы лишатся от 50% до 80% проектов.

Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей, — написал он.

Володин также рассказал, что в Госдуму поступают предложения о запрете гонораров артистам и писателям, признанным иноагентами и выступающим против проведения военной операции на Украине. По его словам, люди, которые, находятся за границей и занимаются дискредитацией Вооруженных сил России, не должны кормиться за ее счет.

Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан, — добавил депутат.

Депутаты Госдумы 28 февраля единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. За принятие законопроекта проголосовали 402 члена парламента.

После этого журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что вынужден уволить значительную часть своих сотрудников. Поводом стал закон о запрете рекламы у иностранных агентов.