Продюсер Болдин дал прогноз, простят ли Галкина и Пугачеву в России Продюсер Болдин: Пугачеву простят со временем

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Евгений Болдин

Спустя некоторое время россияне смогут простить певицу Аллу Пугачеву, уехавшую за границу, высказал мнение в интервью NEWS.ru продюсер и ее бывший муж Евгений Болдин. Он назвал артистку патриоткой и не исключил ее возвращения на родину. Болдин сомневается, что супруг Примадонны Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получит прощение.

Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем. Многих не простят. Галкина, Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят, — высказал позицию Болдин.

Продюсер напомнил, что много лет назад во время гастролей за рубежом Пугачева всегда защищала СССР от нападок иностранных журналистов, которые «несли гадости».

Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала, — поделился собеседник.

Болдин был главным администратором Союзконцерта, согласовывал и организовывал выступления всех советских артистов в 1970–1980-х. Помимо этого, он работал концертным директором Пугачевой и ездил с ней по гастролям. Певица была замужем за Евгением Борисовичем восемь лет, их брак распался в 1993 году.

Ранее Болдин высказался о словах Лаймы Вайкуле, которая заявляла, что «кормила весь СССР». По его мнению, если бы она не приехала работать в Союз, то «была бы нищая у себя на родине». Сравнивая заработки Вайкуле и Пугачевой, продюсер напомнил, что вторая приносила стране гораздо больше денег, в том числе и долларов.