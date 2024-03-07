«Сама тут здорово кормилась»: продюсер Болдин разнес слова Вайкуле об СССР Продюсер Болдин: Лайма Вайкуле зарабатывала большие деньги в 1990-х годах

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле получала хорошие деньги, выступая на сцене в 1990-х годах, отметил в интервью с NEWS.ru продюсер и бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин. Он назвал «полной чушью» заявления Вайкуле о том, что она содержала Советский Союз. По словам продюсера, он был одним из тех, кто помог артистке переехать из Латвии.

Она не кормила. Лайма появилась, когда уже были 1990-е. Тогда уже получали приличные зарплаты. Она зарабатывала хорошие деньги, так что кормилась здесь очень здорово. И если бы не у нас, то была бы там нищая и никто бы знать не знал, — сказал Болдин.

Продюсер напомнил, что помимо Вайкуле он помог трио Бориса Моисеева «Экспрессия» и Алле Духовой. Как отметил Болдин, конкретно Алла Пугачева тогда действительно приносила стране большие деньги, потому что выступала и за границей.

Их уважали, любили и на руках носили. И говорить после этого такие гадости просто неприлично. Я-то всю подноготную знаю, мне это слышать невозможно, — добавил Болдин.

Ранее Вайкуле сказала, что «содержала Советский Союз». Она выступила с этим заявлением после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же певица, которая поддерживает Киев, перестала общаться с коллегами из РФ. На личной странице в социальной сети Лайма не раз оскорбляла россиян, называя их «рабами» и «невеждами».