Филипп Киркоров: последние новости 12 марта, шоу «Звезды», суд с Успенской

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Любовь Успенская, Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров судится с певицей Любовью Успенской. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, о чем он спел в шоу «Звезды»?

Что известно о новом судебном процессе с участием Киркорова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что в Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс Филиппа Киркорова против Любови Успенской.

«11 марта 2024 года с так называемой беседы в Замоскворецком суде города Москвы начинается процесс Киркорова против Успенской. Интересы Филиппа Киркорова (уже не первый год и в разных судах) буду представлять я — адвокат Александр Добровинский», — рассказал он изданию «Газета.Ru».

Адвокат также поинтересовался, «придет ли на слушание гражданка США Любовь Успенская или же попробует спрятаться за доверенностью».

Киркоров потребовал от артистки моральной компенсации в размере 10 млн рублей и выплаты судебных расходов после ее интервью журналисту Алене Жигаловой, в котором она назвала поп-короля «женоненавистником». В иске также фигурируют «Дзен.платформа» и соцсеть «ВКонтакте», на ресурсах которых размещен выпуск.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Каким было выступление Киркорова в шоу «Звезды»

9 марта на канале НТВ состоялась премьера юмористической передачи «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым.

За звание самой смешной звезды России в проекте борются Филипп Киркоров, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Денис Дорохов, Джиган, Мигель, Александр Ревва и другие. В состав жюри программы вошли лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, юморист Гарик Харламов, режиссер Жора Крыжовников, дизайнер Артемий Лебедев и блогер Валя Карнавал.

Киркоров выступил в составе своей команды комиков. Сначала певец вышел на сцену в золотом костюме, затем сменил его на борцовскую экипировку, а потом предстал в черной водолазке, которую пользователи Сети окрестили «нарядом для извинений».

Поп-король спел юмористический кавер на композицию «Пять минут», в котором заявил, что «зашел не в ту дверь» всего лишь на короткое время, сделав отсылку к «голой» вечеринке. Он напомнил, что за 40 лет присутствия на российской эстраде приносил стране победы на международных конкурсах и не раз был на Евровидении.

«Песни петь я начал 40 лет назад. Был без перьев, без скандалов, небогат. Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки я дарил вам повод 40 лет подряд», — спел Киркоров.

Выступление музыканта восхитило зрителей и членов жюри.

«Хочу отметить то, как Филипп Бедросович держится на сцене. Просто король! Смотришь — и глаз оторвать невозможно. Присоединяюсь к словам Жоры Крыжовникова. Это была не просто вершина, это был олимп! Спасибо вам за мои искренние эмоции», — высказалась Карнавал.

Номер Киркорова понравился даже Лебедеву, который на протяжении всего шоу критиковал других участников.

«Очень приятно посмотреть на выступление, где в рамках одного выступления нам показали целый театр. Это красиво и интересно. Я поздравляю Филиппа Киркорова с тем, что он, наконец, зашел в правильную дверь», — прокомментировал дизайнер.

Фото: Пресс-служба НТВ Филипп Киркоров

Простят ли Киркорова окончательно после выступления в шоу «Звезды»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Филипп Киркоров попытался сгладить ситуацию после «голой» вечеринки шуточной песней на эту тему.

«Он пытается сгладить ситуацию шутками. В принципе, лицедейство и шутовство присущи профессии артиста. Я ничего нового в этом формате не вижу. Ранее Киркоров в серьезной форме приносил публичные извинения, теперь попробовал в шутовской форме», — объяснил он NEWS.ru.

По мнению Рудченко, со временем шумиха вокруг поп-короля утихнет окончательно.

«С одной стороны, здорово, что артист в игровой форме может преподносить ту или иную информацию. Это соответствует стилистике жанра. С другой стороны, часть населения раздражает, что Филипп Бедросович внезапно стал так часто мелькать на телеэкранах после „голой“ вечеринки Анастасии Ивлеевой», — добавил продюсер.

В каких еще программах сейчас участвует Киркоров

10 марта на канале ТНТ стартовала программа «Сокровище императора». Участниками программы стали Филипп Киркоров, Карина Кокс, Мария Погребняк, Алана Мамаева, Анатолий Цой, Зураб Матуа, Давид Манукян (Дава) и другие знаменитости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Вы увидите нового Киркорова, которого еще никто не видел. Я сам себя такого не видел. Я понял, что во мне открылись такие возможности, такие чувства, я увидел себя совсем другим», — рассказывал поп-король на презентации шоу.

Киркоров борется за главный приз в компании австрийского актера Вольфганга Черни.

Также музыкант остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

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