«Пытается сгладить ситуацию»: продюсер про номер с извинениями Киркорова Критик Рудченко: Киркоров пытается сгладить ситуацию шуточными извинениями

Певец Филипп Киркоров попытался сгладить ситуацию шуточной песней на тему своего участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, заявил в разговоре с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Он отметил, что артист всегда отличался самоиронией.

Он пытается сгладить ситуацию шутками. В принципе лицедейство и шутовство присущи профессии артиста. Я ничего нового в этом формате не вижу. Ранее Киркоров в серьезной форме приносил публичные извинения, теперь попробовал в шутовской форме, — заявил Рудченко.

Критик предположил, что со временем шумиха вокруг Киркорова утихнет окончательно. По мнению Рудченко, публика уже сделала выводы о певце. Кто-то простит и забудет участие артиста в вечеринке, а кто-то — решит, что тот не воспринимал происходящее всерьез, раз позволил себе шутить об этом, добавил продюсер.

С одной стороны, здорово, что артист в игровой форме может преподносить ту или иную информацию. Это соответствует стилистике жанра. С другой стороны, часть населения раздражает, что Филипп Бедросович внезапно стал так часто мелькать на телеэкранах после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, — сказал собеседник.

Киркоров в первом выпуске юмористического шоу «Звезды» на НТВ высмеял свое участие в скандальном мероприятии. Певец выступил с песней из культовой советской комедии «Карнавальная ночь», переделав в ней строчки.