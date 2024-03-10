Киркоров докатился до реалити-шоу? Как он зарабатывает после «отмены»

Фото: ТНТ

Филипп Киркоров, проект «Сокровища императора»

После скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой поп-король Филипп Киркоров лишился большого количества источников дохода на фоне «отмены». Как народный артист РФ справляется с кризисом, не проблемы ли с деньгами подтолкнули его к съемкам в реалити-шоу?

В каком реалити-шоу участвует Киркоров

10 марта поп-король сообщил в своем Telegram-канале, что впервые принял участие в реалити-шоу. Киркоров стал участником проекта «Сокровища императора» от телеканала ТНТ. Выпуски с участием поп-короля можно увидеть вечером в воскресенье, 10 марта.

«Впервые я участвую в реалити-шоу! И буду бороться за сокровища императора!» — сообщил подписчикам певец.

Бороться за главный приз Киркоров будет в компании австрийца Вольфганга Черни. Известно, что в шоу также принимают участие юмористы Зураб Матуа, Андрей Аверин, блогеры Евгения Искандарова и Карина Кокс, подруги и бывшие жены футболистов Алана Мамаева и Мария Погребняк, певцы Анатолий Цой и Валентин Ли, а также рэпер Давид Манукян, комик Иван Пышненко, супруги Олег и Александра Верещагины, а также комедиант Евгений Ершов. Некоторые звезды привезли с собой членов семьи.

«Нам хотелось создать некую сериальную историю, которой в реалити ещё не было. И нам это удалось сделать, потому что все наши звёзды едут в Китай с кем-то: с другом, с женой, с директором, с братом, с мамой. И их взаимоотношения ждёт серьёзная проверка», — рассказывала продюсер Лика Бланк в одном из интервью.

Поклонники Киркорова пожелали ему в комментариях удачи и пообещали держать за него кулаки. Фанаты отметили, что Киркоров «украсит собой любую передачу».

Некоторые пользователи предположили, что 56-летний поп-король решил участвовать в шоу из-за финансовых трудностей. К такому выводу они пришли, поскольку главный приз шоу «Сокровища императора» — это 1 млн юаней (14 млн рублей).

«Докатился до уровня реалити. Какой ужас. А ведь это народный артист», — возмутились в Сети.

Стоит отметить, что съемки проекта состоялись еще до скандальной вечеринки Ивлеевой. Первые кадры для шоу были сняты еще 20 октября 2023 года в Китае.

Вернулся ли Киркоров на сцену после «отмены»

В январе СМИ писали, что Киркоров потерял как минимум 50 млн рублей после участия в «голой» вечеринке. Такую сумму исполнителю должны были принести новогодние шоу с его участием. Кроме того, были отменены и два больших концерта Киркорова, за которые он заработал бы около 20 млн рублей.

Концертный продюсер Сергей Лавров рассказывал в конце января, что Киркоров оказался в затруднительном финансовом положении. По его словам, артист не смог за десятилетия своей карьеры нажить состояние.

В начале февраля Telegram-канал Mash сообщил, что певец снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости.

Mash писал, что сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч. По информации канала, в стоимость также входит подтанцовка, кроме того, клиентам предоставляют возможность самим выбрать песни из репертуара артиста.

Известно, что в январе Киркоров перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей. До этого он пообещал отдать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» жителям Белгорода.

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