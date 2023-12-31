Рецепт оливье, суд с Киркоровым, поддержка СВО: где сейчас Любовь Успенская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. В чем причина, чем она сейчас занимается?

Что известно о личной жизни Успенской

Любовь Успенская была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал Виктор Шумилович, она вышла за него замуж в 18 лет. Вскоре после свадьбы исполнительница родила мальчиков-близнецов, но они не выжили. Позже Успенская признавалась, что брак с Шумиловичем был неосмысленным.

Вторым супругом артистки стал Юрий Успенский, брак продлился шесть лет. После этого она была замужем за Владимиром Францем, с которым прожила три года.

Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин. Пара поженилась в 1987 году. В 1989 году Успенская родила дочь Татьяну. В 2021 году певица и предприниматель развелись.

Успенская после расставания обвиняла Плаксина в роскошной жизни в США за ее счет. Она заявила, что этот брак стал для нее роковой ошибкой.

«Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить», — говорила артистка.

В итоге Успенская выиграла суд по делу о разделе совместно нажитого имущества.

В каких скандалах была замешана Успенская

В 2018 году дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в аварию в Коста-Рике. Она сломала челюсть и потеряла несколько зубов. Тогда отношения артистки с наследницей испортились, несмотря на то что именно она оплачивала Плаксиной дорогостоящие операции.

Дело в том, что отец Плаксиной настраивал ее против мамы. Кроме того, девушка употребляла запрещенные вещества.

Наладить отношения с дочерью Успенской удалось только в 2022 году: тогда Плаксина похудела, сделала зубы, наняла стилиста и визажиста, а также занялась музыкальной карьерой. Успенская выступает продюсером наследницы.

Летом 2022 года певица попала еще в один скандал: она с кулаками набросилась на соседскую собаку и обругала хозяйку животного. Владелица собаки обратилась к адвокату Александру Добровинскому.

Сама Успенская объяснила, что в тот момент была на прогулку с дочерью и своим йоркширским терьером Джюни. По ее словам, на питомца напали собаки соседей, арендующих дом напротив.

«В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать», — сказала исполнительница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Любовь Успенская

Почему Киркоров подал в суд на Успенскую

В декабре 2023 года народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства против Любови Успенской. Он обратился в суд из-за того, что в интервью журналисту Алене Жигаловой певица назвала его женоненавистником.

При этом защитники Киркорова отметили, что он уже 30 лет поет о женщинах и любви к женщинам. Поп-король оценил моральный ущерб в 10 млн рублей. Также с Успенской могут взыскать два миллиона рублей за судебные издержки.

Что Успенская говорила про спецоперацию

Любовь Успенская родилась в Киеве. В 80-е годы она эмигрировала в США, последнее время живет в России.

Артистка поддерживает проведение СВО и действия российских властей.

«Помните, что враги никогда не смогут победить Россию. Россия была, есть и будет непобедимой», — говорила она на концерте в Ессентуках.

При этом российского гражданства у Успенской долгое время не было.

«У меня много-много лет американское гражданство. Гражданкой России я не являюсь, потому что в 1979 году уехала в Америку, у меня был статус беженца. Гражданства Советского Союза меня тогда лишили», — объясняла певица.

В декабре прошлого года она заявила, что вот-вот получит российское гражданство.

«Я всегда мечтала жить в России. А на днях сбывается моя мечта — я получаю российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком, став российской гражданкой», — делилась Успенская.

Однако до сих пор неизвестно, есть ли сейчас у исполнительницы российский паспорт.

Чем Успенская занимается сейчас

Недавно Любовь Успенская раскрыла свой фирменный рецепт салата оливье по-успенски. Она отметила, что в блюде нет ни картошки, ни колбасы, ни соленых огурцов.

«Там свежий огурец, лук молодой, сельдерей, корень вместо картошки, горошек зеленый свежий и креветки или раковые шейки», — рассказала исполнительница NEWS.ru.

В декабре этого года Успенская посетила премию «Золотой граммофон» вместе с дочкой. Она рассказала, что много сил вкладывает в карьеру Татьяны Плаксиной. Также певица объяснила, почему в последнее время редко выходит в свет.

«Я очень редко выхожу, стараюсь побольше находиться с моим коллективом, музыкантами, работать над альбомом для моей дочери, заниматься моей маленькой протеже — моделью Николь. Все эти выходы только мешают. Исключения — дни рождения моих самых-самых близких людей. Или же какие-то особые концерты, от которых я не могу отказаться», — поделилась Успенская.

Ближайшие концерты артистки запланированы в Сочи (12 января), Туле (2 февраля), Казани (9 февраля), Москве (24 февраля), Екатеринбурге (3 марта) и Тольятти (6 апреля).

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