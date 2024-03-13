Один телеканал решил вернуть Лолиту после ее «отмены» Телеканал МУЗ-ТВ вернул в эфир Лолиту после череды ее «отмен»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Телеканал МУЗ-ТВ решил вернуть российскую певицу Лолиту Милявскую в свете многочисленных отмен ее концертов и появлений на телеэкранах. Артистку заметили на пресс-завтраке премии канала, передает корреспондент NEWS.ru.

Певица появилась в эффектном черно-красном наряде, стильных очках и с ярким макияжем губ. Артистка оказалась за столом в окружении телеведущего Владимира Маркони, а также певиц Ольги Бузовой и Клавы Коки.

Проблемы с работой у Лолиты начались после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Выступления артистки стали массово отменять по всей стране. После этого певица на некоторое время уехала в Болгарию, где у нее имеется недвижимость.

Однако недавно Лолита вернулась в Россию и в своих социальных сетях рассказала, что занялась садоводством. Она показала, как обрезала фикусы в своей московской квартире, и попросила вернуть ее на работу. 60-летняя исполнительница пригрозила, что в противном случае возьмет секатор и пойдет стричь кусты на улицу.

По мнению продюсера Павла Рудченко, чтобы Лолита Милявская могла вновь вернуться на сцену, должно пройти определенное время. По словам Рудченко, Лолите стоит поступить так, как это делают другие артисты. В качестве примера он привел Анну Асти. Рудченко предложил певице попробовать открыть благотворительный фонд либо начать вести общественную деятельность.