Оставшаяся без сцены и гонораров Лолита показала, чем занимается в Москве Безработная после «голой вечеринки» Лолита попросила вернуть ее на сцену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Оставшаяся без выступлений после «голой вечеринки» певица Лолита Милявская в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) показала, как обрезала фикусы в своей московской квартире и попросила вернуть ее на работу. 60-летняя исполнительница пригрозила, что в противном случае возьмет секатор и пойдет стричь кусты на улицу.

Помните знаменитую басню Крылова «Мартышка и очки»? Это новая басня «Милявская и секатор». Ну что, я вернулась домой и посмотрите, чем это закончилось для моих фикусов. Я их купила в 2000 году и они практически не росли. Я начала их резать в последние годы и у меня теперь просто заросли. Или возвращайте меня на работу, или я перейду на улицу стричь все, что, на мой взгляд, нуждается в симметрии, — пошутила исполнительница.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что уехавшая на дачу в Болгарию Милявская хочет вернуться в Россию, так как не может долгое время оставаться без выступлений. Он отметил, что артистка долго не протянет без переполненных залов.

Концерты Лолиты стали отменять в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В настоящий момент певица находится в Болгарии, где у нее есть свой участок и дом. Там же проживает ее собака по кличке Боцман. На днях артистка собиралась вернуться в Россию, однако сообщила, что пока не смогла уехать, так как ее пес подрался с пастушьими собаками и пострадал. Лолита отметила, что отвезла Боцмана к врачу и решила проследить, чтобы он пошел на поправку.