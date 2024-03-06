«Волновалась»: Бузова о первой встрече с бывшим возлюбленным Бузова сообщила, что была не очень рада встрече с бывшим возлюбленным Давой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова на премьере ТВ-шоу «Сокровища императора» рассказала, что на съемках столкнулась со своим бывшим возлюбленным блогером Давой (Давид Манукян). Артистка отметила, что волновалась и не очень была рада видеть экс-бойфренда, передает Telegram-канал Super.ru.

Я волновалась, переживала. Впервые состоялась наша встреча с моим бывшим молодым человеком, которого видеть не очень-то хотелось. Поэтому там стресса, поверьте, было достаточно. Новые условия, новые правила, новая страна, новые герои, все новое, — рассказала Бузова.

Ранее психолог Наталья Немова заявила, что причина любовных неудач в жизни Ольги Бузовой кроется в поведении ее матери. По словам самой артистки, Ирина Бузова редко выражала свою любовь словами.

По данным KP.RU, Ольга говорила, что мать чаще всего проявляла свои чувства с помощью поступков. Она старалась дать ребенку прекрасное образование и финансовое благополучие. Однако услышать похвалу или нежные слова юной девушке удавалось редко.

В результате, объяснила психолог, это приводит к тому, что своего партнера девушка воспринимает как улучшенный вариант представлений об идеальной матери. Однако мужчина не может дать родительской безусловной любви и испытывает чувства не к самой женщине, а к ее проявлениям в отношении себя, уточнила эксперт.