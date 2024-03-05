Психолог связала любовные неудачи Бузовой с поведением матери Психолог Наталья Немова рассказала, как связана личная жизнь Бузовой с детством

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Психолог Наталья Немова заявила, что причина любовных неудач в жизни певицы и ведущей Ольги Бузовой кроется в поведении её матери. По словам самой артистки, Ирина Бузова редко выражала свою любовь словами, пишет KP.RU.

По данным издания, Ольга делилась, что мать чаще всего проявляла свои чувства с помощью поступков. Она старалась дать ребенку прекрасное образование и финансовое благополучие. Однако услышать похвалу или нежные слова юной девушке удавалось редко.

Итог такого сформированного прошлого — большой соблазн наполнять других, инвестировать в другие объекты любви и доказывать свою «хорошесть», а это невероятно выматывает, — пояснила специалист в разговоре c изданием.

В результате это приводит к тому, что своего партнёра девушка воспринимает как улучшенный вариант представлений об идеальной матери. Однако мужчина не может дать родительской безусловной любви и испытывает чувства не к самой женщине, а к её проявлениям в отношении себя.

При этом Немова обнадёжила фанатов Бузовой и подчеркнула, что сейчас артистка находится на пути самосовершенствования. Благодаря работе над собой она сама может успешно стать собственным идеальным родителем и найти спутника жизни более осознанно, заключила специалист.

Ранее Бузова отказалась считать бизнесмена Курбана Омарова милым. Певица также подчеркнула, что мужчину трудно назвать «заей». Экс-муж телеведущей Ксении Бородиной стал гостем на ее ток-шоу «Это нормально?». В рамках передачи речь зашла об использовании уменьшительно-ласкательных обращений в отношениях, поэтому Бузова поинтересовалась, как к Омарову обращается его возлюбленная.