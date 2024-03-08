Ивлееву снова ждут «разборки» в суде SHOT: мебельная компания из Петербурга подает иск против Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщает, что мебельная фирма из Санкт-Петербурга, у которой блогер Анастасия Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подает встречный иск в суд. По данным канала, компания намерена защищать деловую репутацию.

Как рассказал SHOT директор фирмы, иск от Ивлеевой сильно ударил по имиджу компании. По словам собеседника канала, все работы по заказу блогера были выполнены, как и предполагалось, но с небольшой задержкой. Глава фирмы добавил, что также будет подавать апелляцию на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга, который присудил в пользу телеведущей шесть тысяч рублей.

Кроме того, уточнил SHOT, апелляцию на решение суда подала и сама Ивлеева. По информации канала, ее не удовлетворил размер компенсации.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление к Ивлеевой и клубу «Мутабор» с требованием возместить моральный ущерб из-за организации «голой» вечеринки. Сумма компенсации была указана в размере двух рублей.

Также Таганский суд Москвы с третьего раза принял иск с требованием компенсации в $1 млрд за «голую» вечеринку. При этом иск к Ивлеевой не будет рассмотрен, «поскольку из искового заявления не следует, что моральный вред истцу причинен совместными действиями ответчиков», однако заявление к компании МТС все же взяли в работу.