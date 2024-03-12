Названы российские певцы, которые никогда не пели под фонограмму Музыкальный критик Бабичев: Кобзон и Носков никогда не пели под фонограмму

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Николай Носков

Народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист РФ Николай Носков никогда не выступали под фонограмму, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что сегодня трудно найти артистов, которые не прибегают к уловкам.

Живи сейчас Иосиф Кобзон, назвал бы его в первую очередь, это старая школа, ответственность перед зрителем, никакой халтуры даже во время трехчасового концерта. Многие коллеги Кобзона шутили: пока он не вспомнит все песни, которые он знает, зрителей не отпустит. Николай Носков, не заболей он... Работяга, какого поискать надо. Очень серьезно отрабатывал на репетициях, как на концертах. Знаете, артист на саунд-чеках слегка попробует звук, споет куплет, настроит аппаратуру и все. У Носкова исполнялась вся программа, — объяснил собеседник.

Бабичев также выделил «ныне здравствующих» артистов, которые сегодня активно выступают и могут делать это без фонограммы. К таким критик отнес Олега Газманова, Сосо Павлиашвили, Алексея Чумакова и Леонида Агутина. При этом, уточнил Бабичев, певцы могут прибегать к минимальным ухищрениям: работа в дабл или исполнение одной песни под фонограмму, чтобы передохнуть.

Хорошо вживую поют Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Лолита. Не ручаюсь, что от и до живое выступление. Все возможно. Все они, конечно, работают с живыми коллективами, у них годами отработана живая программа, — сказал критик.

Ранее Евгений Бабичев рассказал, что исполнение концертов под фонограмму позволяет артистам сохранить силы в условиях плотного гастрольного графика. По его словам, к такому способу заботы о себе прибегают даже те артисты, которые не любят фонограмму.