Стало известно, почему российские звезды поют под фонограмму Критик Бабичев: пение под фонограмму сохраняет силы артистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнение концертов под фонограмму позволяет артистам сохранить силы в условиях плотного гастрольного графика, пояснил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, к такому способу заботы о себе прибегают даже те артисты, которые не любят фонограмму.

Когда ты даешь сольники каждый день на гастролях — ни один организм не выдержит. Поэтому есть уловки — либо полная фонограмма каждую пятую песню примерно, чтобы восстановиться перед следующими номерами, перевести дух. Даже артисты, которые не любят фонограмму, прибегают к этому, что совсем себя не загнать, — говорит критик.

По словам Бабичева, некоторые исполнители выступают с заранее записанным бэк-вокалом.

Основной солист, звезда, просто поет поверх записанного вокала. Но это тоже уловка, а не глухая, полная фонограмма. Тоже способ немного схалтурить, но это не обман, а способ отдохнуть и отработать концерт до конца на 100%, — говорит Бабичев.

Ранее на концерте певицы Кристины Орбакайте в Москве отключилась фонограмма, однако артистка нашла выход из ситуации. На опубликованных в Сети кадрах заметно, что в тесном помещении зрители вместе с Орбакайте исполняют ее хит «Я не отдам тебя никому». Сама артистка спела пару слов, а после отвела микрофон от лица и стала пританцовывать вместе с бэк-вокалистками.