Терапевт раскрыла, как Петросян смог стать отцом в 78 лет Терапевт Заплавнова: здоровый мужчина может стать отцом в 78 лет

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Евгений Петросян

Мужчина способен стать отцом даже в возрасте 78 лет, в случае если он будет вести здоровый образ жизни, то он по-прежнему будет испытывать влечение к женщине, рассказала терапевт Кристина Заплавнова. Так в разговоре с NEWS.ru специалист прокомментировала информацию о рождении ребенка у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна.

Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на полноценный половой акт, способен испытывать влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья, — сказала она.

При этом Заплавнова допустила, что Петросян и его супруга могли прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения с использованием замороженного биоматериала комика.

13 марта супруга юмориста Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) семейную фотографию, на которой она держит на руках новорожденную девочку. На снимке рядом с родителями также сидит их первый ребенок, сын Ваган. Судя по фото, малышке всего несколько месяцев.

Петросян позднее подтвердил рождение дочери, при этом отказавшись назвать ее имя. Артист также рассказал, что они с супругой Татьяной Брухуновой не обращались к услугам суррогатной матери, он призвал «не наговаривать» в этом вопросе.