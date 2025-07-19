Россиянам рассказали, почему нельзя ходить с младенцами на пляжи Доцент Батраков: пляжный отдых опасен для младенцев из-за ультрафиолета

Родителям лучше избегать походов на пляжи с грудными детьми, так как такой отдых может быть опасен для маленьких детей из-за негативного воздействия ультрафиолета на неокрепшую кожу, заявил доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Батраков в комментарии Lenta.ru. По его словам, в случае посещения пляжей нужно использовать солнцезащитные кремы.

Защитить кожу ребенка от ультрафиолетового излучения помогут солнцезащитные кремы и спреи, но не забывайте проверить срок годности средства после вскрытия, а дома перед походом на пляж обязательно его протестируйте, — сказал эксперт.

Ранее стало известно о госпитализации 13-летнего подростка с ожогами 50% тела после того, как он позагорал на сочинском пляже. По информации журналистов, кожа ребенка покрылась огромными красными волдырями. Заметившие ожоги взрослые вызвали бригаду медиков. В тот день воздух прогрелся всего до +22-25 градусов, однако УФ-индекс в регионе находился на высоком уровне.