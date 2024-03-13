Молодая жена Петросяна показала новорожденную дочь Брухунова родила Петросяну дочь

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) семейную фотографию, на которой она держит на руках новорожденную девочку. На снимке рядом с родителями также сидит их первый ребенок, сын Ваган.

Мои счастливые 35, — лаконично подписала снимок молодая жена артиста.

Судя по фото, малышке всего несколько месяцев. Имени маленькой наследницы Петросян и Брухунова не раскрыли. Подписчики Брухуновой поздравили пару с пополнением в семье и отметили, что новость стала для всех большой неожиданностью. Юморист и его молодая помощница поженились в 2019 году, а в 2020 году у пары родился первенец.

На прошлой неделе Петросян впервые вышел в свет после новостей о проблемах со здоровьем. Артист пребывал в прекрасном расположении духа и с удовольствием беседовал с журналистами на премьере фильма «Онегин».

В конце февраля Евгений Петросян опубликовал в соцсетях обращение и рассказал о травме, из-за которой попал в больницу. По словам юмориста, он сломал руку, поскользнувшись на улице. После этого ему провели операцию. Петросян появился на видео в повязке, поддерживающей правую руку, и сообщил, что она заживает.