Петросян вышел в свет после проблем со здоровьем Петросян появился на премьере фильма «Онегин» после недавней госпитализации

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян появился на премьере фильма «Онегин», он вышел в свет после проблем со здоровьем. Артист пребывал в прекрасном расположении духа и с удовольствием беседовал в журналистами. Ролик с ковровой дорожки опубликовал Super.ru.

Кроме того, в преддверии 8 Марта народный артист РСФСР поддержал девушек, решивших первыми признаться в любви. Он считает, что порыв души — это святое.

21 февраля Евгений Петросян опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обращение и рассказал о травме, из-за которой попал в больницу. По словам юмориста, он сломал руку, поскользнувшись на улице. Петросян появился на видео в повязке, поддерживающей правую руку. Он подчеркнул, что та заживает.

Петросян попал в больницу с переломом руки в начале месяца — он упал на улице Лесной в центре Москвы. По информации Telegram-канала Mash, юмористу провели операцию на руке после перелома предплечья со смещением. После этого артиста перевели в реанимацию, где ему установили титановые пластины методом остеосинтеза, в рамках которого перелом соединяется фиксирующей конструкцией.

Ученый-геронтолог Валерий Новоселов предположил, что Петросян страдает от старческого остеопороза, поэтому получил серьезный перелом при падении. Он отметил, что, хотя Петросян получил нетяжелую травму, старческая хрупкость костей очень опасна.