Захарова высказалась об «отмене» русской культуры на Западе Захарова заявила, что у Запада никогда не получится отменить русскую культуру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад не дотягивает даже до уровня варваров в вопросе отмены русской культуры, заявила корреспонденту NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова. На музыкальной премии Bravo она подчеркнула, что у России богатое наследие, которое невозможно просто стереть.

Во-первых, даже у варваров не получилось «отменить». Они [Запад] даже до их уровня не дотягивают. Во-вторых, добро действительно побеждает зло. Позитивная повестка, нацеленная на правду и любовь, всегда победит агрессивную, направленную на разрушение, ненависть и какую-то жуткую националистическую заряженность. Наверное, нужно прожить какое-то время, чтобы убедиться в этом. Мы как раз и проживаем эти времена, — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что сейчас в Москве проходит международная профессиональная музыкальная премия, которая приобрела и внешнеполитическое значение. Захарова уточнила, что в мире всячески пытались отменить русскую культуру, мешали деятелям культуры и искусства РФ принимать участие в различных мероприятиях, конференциях, премиях и так далее. Премия Bravo стала ответом тем, кто считает, что Россию «отменили».

Нельзя отменить ни Чайковского, ни Рахманинова, ни Прокофьева, ни Шостаковича, ни Мусоргского, ни Глинку. Нельзя отменить современную нашу музыку. Как бы они не хотели так сделать, — резюмировала представитель МИД.

Ранее режиссер Алексей Герман — младший выразил мнение, что Россию «нельзя удалить с карты мира», а русскую культуру отменить невозможно. Он отметил, что можно как угодно переименовывать художников, «нести фантасмагорический бред», о том, что Лев Толстой «слишком имперский». Эти глупости никто не вспомнит через какое-то количество лет, уверен режиссер.