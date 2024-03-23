Стали известны личности предполагаемых террористов из «Крокуса» Baza: четверо подозреваемых в атаке на «Крокус» являются гражданами Таджикистана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал ориентировки на предполагаемых террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Как утверждается, по меньшей мере четверо из них являются гражданами Таджикистана. По данным канала, они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Официального подтверждения этой информации нет.

Как пишет Baza, в числе подозреваемых оказались 37-летний Махмадрасул Насридинов, 51-летний Ривожидин Исмонов, 21-летний Шохинджонн Сафолзода и 29-летний Рустам Назаров. Кто из них задержан, пока неизвестно.

Согласно информации канала, все предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. Сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности при задержании. На их поиски ориентирован весь личный состав.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что один из автомобилей, на котором могли скрыться атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы, остановили в Брянской области. По данным канала, всего в машине находились четыре человека, они бросились в бега. Авторы канала утверждают, что двоих из них удалось задержать и сейчас с ними работают сотрудники правоохранительных органов. Официальных подтверждений этой информации нет.