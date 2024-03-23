Найден автомобиль, на котором могли скрыться террористы из «Крокуса» «112»: под Брянском остановили предполагаемую машину террористов из «Крокуса»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что один из автомобилей, на котором могли скрыться атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы, остановили в Брянской области. По данным канала, они бросились в бега. Официальных подтверждений этой информации нет.

Как пишет «112», всего в автомобиле находились четыре человека. Авторы канала утверждают, что двоих из них удалось задержать и сейчас с ними работают сотрудники правоохранительных органов.

Речь идет о белом Renault, на котором могли уехать устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле». Владелец в беседе с изданием «Новая газета. Европа» рассказал, что продал машину неделю назад брату своей жены. Сам 24-летний мужчина живет в Тверской области. По его словам, деверь в день теракта попросил его снять автомобиль с учета.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта незадолго до начала концерта группы «Пикник». Люди в камуфляже начали стрелять по посетителям уже на входе, а позже открыли стрельбу по зрителям в концертном зале и подожгли его. По последним данным, погибли около 65 человек, больше сотни ранены.

При этом стало известно, что террористы могли уехать после стрельбы. Согласно информации Telegram-канал Baza, правоохранители искали именно белый Renault с номерами Тверской области.