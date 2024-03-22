Террористы могли уехать из «Крокуса» после массовой стрельбы В Москве ищут белое «Рено», на котором могли уехать террористы из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители разыскивают автомобиль «Рено» белого цвета, на котором могли уехать террористы после стрельбы в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, при остановке данной машины сотрудникам приказано соблюдать меры безопасности.

Отмечается, что у авто номера Тверской области. При этом они могут быть липовыми.

При этом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что план «Перехват» введен в Москве и Московской области. Согласно информации авторов канала, у машины есть отличительные особенности: панорамная или черного цвета крыша.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По меньшей мере 40 человек погибли, еще более 140 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва.

Очевидцы рассказали, что испуганные стрельбой люди выбегали из здания по трупам. Отмечается, что мужчины в камуфляже расстреливали опоздавших на концерт. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» выродки должны быть уничтожены. По его словам, сейчас главное — помочь пострадавшим.