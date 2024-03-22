«Уничтожить выродков»: Володин высказался о теракте в «Крокус Сити Холле» Володин: устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» выродков нужно уничтожить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» выродки должны быть уничтожены, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас главное — помочь пострадавшим.

Страшная трагедия произошла в «Крокус Сити Холле» <...>. Глубокие соболезнования родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим <...>. Правоохранительные органы выполняют свою работу, — написал председатель нижней палаты российского парламента.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства Нина Останина предположила, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал ответной реакцией на сплоченность российского общества. Она также выразила соболезнования родственникам и тем, кто стал жертвой теракта.

Заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак ранее сообщил, что ООН опечалена сообщениями о стрельбе в московском «Крокус Сити Холле». Организация, как отметил он, пытается получить дополнительную информацию о происходящем.

Telegram-канал «112» информировал, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». По его данным, еще более 100 посетителей ранены.