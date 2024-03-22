СК возбудил дело о теракте после смертельной стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Возбуждено уголовное дело после стрельбы с множественными жертвами в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), — сказано в публикации.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате стрельбы. Еще более 100 посетителей ранены. При этом очевидцы рассказали, что сотни людей могут быть заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал помочь всем пострадавшим при событиях в торговом центре. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.