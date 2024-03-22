Появилось видео со смертельной стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал «112» опубликовал видео с места стрельбы в московском концертном зале Крокус Сити Холл. На кадрах слышны автоматные очереди. Также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Отмечается, что ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». На место следуют оперативные службы. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

О том, что выстрелы слышны в Крокус Сити Холле стало известно вечером в пятницу. Telegram-канал Baza, сообщает минимум о 12 погибших и 35 пострадавших. Официального подтверждения этим данным нет. Кроме того, очевидцы публикуют видео, на которых видны клубы дыма над концертным залом.

Ранее в одном из ресторанов Санкт-Петербурга произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. К месту происшествия быстро прибыли силовики и задержали злоумышленника, при себе у него была крупная сумма денег.

По информации журналистов, сначала мужчины спокойно сидели за столиком в заведении «Чабрец» у парка Победы, после чего перешли на повышенные тона. В ходе конфликта один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Очевидцы рассказали изданию, что слышали не менее пяти выстрелов.