В петербургском ресторане посетитель расстрелял мужчину «Фонтанка»: в петербургском ресторане посетитель выстрелил в мужчину

В одном из ресторанов Санкт-Петербурга произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, передает «Фонтанка». По данным издания, к месту происшествия мгновенно прибыли силовики и задержали злоумышленника, при себе у него была крупная сумма денег.

По информации журналистов, сначала мужчины спокойно сидели за столиком в заведении «Чабрец» у парка Победы, после чего перешли на повышенные тона. В ходе конфликта один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Очевидцы рассказали изданию, что слышали не менее пяти выстрелов. Они добавили, что на месте происшествия находятся бригада скорой помощи, реанимация, пять машин полицейских и Росгвардии. В ресторане «Фонтанке» подтвердили факт ЧП и сообщили, что заведение закрыто полицией на вход и выход.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что бизнесмен из Москвы открыл стрельбу у Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга. По данным источников канала, в номере у предпринимателя в гостинице «Англетер» правоохранители нашли целый арсенал оружия. Авторы утверждают, что предпринимателя задержали и увезли в отделение полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.