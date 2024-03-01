Бизнесмен из Москвы открыл стрельбу у Исаакиевского собора «Mash на Мойке»: бизнесмен из Москвы устроил стрельбу в центре Петербурга

Бизнесмен из Москвы открыл стрельбу у Исаакиевского собора в центре Петербурга, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, в номере у предпринимателя в гостинице «Англетер» правоохранители нашли целый арсенал оружия.

Как пишет канал, 41-летний мужчина вышел на улицу босиком, взяв с собой охолощенный пистолет и выстрелил вверх на глазах у прохожих. По словам очевидцев, мужчина был в измененном состоянии. На место происшествия оперативно приехали сотрудники полиции и задержали нарушителя порядка. По информации канала, в снятом им номере обнаружили еще два пистолета, автомат и магазины с холостыми и домовыми шашками.

Авторы пишут, что москвич приобрел оружие в Петербурге для коллекции. Мужчина владеет мебельной компанией в столице и нередко дает мотивационные интервью блогерам. Как сообщает канал, предпринимателя увезли в отделение полиции, где в отношении его возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы на улице Плющихе в центре Москвы 14 февраля. 29-летний злоумышленник задержан, он и еще двое участников конфликта получили ранения. По данным следствия, подозреваемый открыл огонь из травматического оружия в сторону незнакомых мужчин.