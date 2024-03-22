Стрельба началась в «Крокус Сити Холле» в Москве

Стрельба началась в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел перед концертом группы «Пикник». По предварительным данным, есть погибшие. Идет эвакуация людей из здания.

Ранее в подмосковных Люберцах произошла стрельба, в результате чего в больницу попали пять человек. Инцидент случился в кафе на Комсомольской набережной. Между посетителями произошел конфликт, после чего неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов и скрылись с места. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого в Краснодаре более 100 человек перекрыли трассу и устроили стрельбу из АК-47 на свадьбе. Толпа встретила молодоженов в городском дворе, затем один из них начал стрелять из автомата. После этого 40 автомобилей остановились на Ейском шоссе и перегородили дорогу, чтобы потанцевать. По словам участников свадьбы, неизвестные стреляли в небо холостыми патронами.

В Москве ранее один человек пострадал в результате стрельбы на улице Дегунинской. Между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в оппонента, предположительно, из травматического ружья. Пострадавшего госпитализировали.