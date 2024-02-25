Гости свадьбы в Краснодаре перекрыли трассу и устроили стрельбу Более 100 человек перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 100 человек перекрыли трассу и устроили стрельбу из АК-47 на свадьбе в Краснодаре 24 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. Вооруженных гостей торжества ищет полиция.

Толпа встретила молодоженов в одном из дворов города, и один из ее участников начал стрельбу из автомата, после чего все отправились кортежем по городу. Вскоре 40 машин остановились на Ейском шоссе и перегородили дорогу, чтобы потанцевать. Сами участники свадьбы уверяют, что стреляли в небо холостыми патронами. Личности хулиганов устанавливаются.

Ранее в Саратове неизвестные перекрыли проезжую часть напротив здания областного ГУ МВД и устроили гулянье. Очевидцы сообщили, что автомобили были частью свадебного кортежа, который остановился посреди дороги.

Известно, что участники мероприятия вышли из своих машин и стали пускать фейерверки и стрелять в воздух. Свидетели сообщили, что свадьбу отмечали представители одного из кавказских народов. Из-за инцидента остальным автомобилистам пришлось объезжать нарушителей по тротуару.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что стрельба на свадьбах не является обычаем чеченского народа и запрещена в регионе. Он пояснил, что в старые времена стреляли, подавая сигнал, что везут невесту. Теперь же это можно сделать по мобильнику, послав СМС-сообщение.