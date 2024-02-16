В Москве мужчина открыл стрельбу и ранил человека

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Один человек пострадал в результате стрельбы, произошедшей в Северном административном округе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице. Там уточнили, что стрелявшего ищут.

Сотрудниками полиции, предварительно, установлено, что на улице Дегунинской между гражданами произошел конфликт, во время которого один из участников выстрелил в оппонента из неустановленного оружия, предположительно травматического, после чего скрылся на автомобиле Toyota, — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы на улице Плющихе в центре Москвы 14 февраля. 29-летний злоумышленник задержан, он и еще двое участников конфликта получили ранения. По данным следствия, подозреваемый открыл огонь из травматического оружия в сторону незнакомых мужчин.

До этого в Санкт-Петербурге девушка случайно выстрелила в возлюбленного из пневматического пистолета и попала в глаз. Инцидент произошел, когда пара сидела в автомобиле. Девушка рассматривала оружие и случайно дважды нажала на спусковой крючок. В результате пуля попала ее возлюбленному в глаз и застряла там. У молодого человека диагностировано проникающее ранение склеры, его срочно госпитализировали.