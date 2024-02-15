Стрельбу в центре Москвы расценили как хулиганство СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы на улице Плющихе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после стрельбы на улице Плющихе в центре Москвы 14 февраля, сообщает пресс-служба столичного управления СК. Отмечается, что 29-летний злоумышленник задержан, он и еще двое участников конфликта получили ранения. По данным следствия, подозреваемый открыл огонь из травматического оружия в сторону незнакомых мужчин.

Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, после разрешения врачей он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу, — сказано в сообщении.

По ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) грозит наказание до семи лет лишения свободы. Также можно получить штраф до миллиона рублей.

Telegram-канал Mash выяснил, что речь идет о 29-летнем бойце ММА из Чечни Расуле Очаеве, в его бедре застряла пуля, ему потребовалась операция. По данным канала, тот вместе с товарищем — 38-летним водителем Виталием Чиботарем — попал на Lexus в аварию у отеля «Золотое кольцо».

Канал отмечает, что на дороге у мужчин завязался конфликт с дочерью главы Федерации бокса ДНР Эмилией Саркисян, после чего к женщине на помощь приехали вооруженные охранники отца. Как пишет Mash, в итоге завязалась перестрелка, в больнице оказались Очаев и двое телохранителей Армена Саркисяна.

Перестрелка произошла поздно вечером 14 февраля. Отмечалось, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт, в рамках которого участники схватились за травматическое оружие. На опубликованных кадрах с места стрельбы видны кареты скорой помощи и полицейские.