В центре Москвы произошла перестрелка Три человека пострадали при стрельбе в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В центре Москвы произошла перестрелка, сообщила прокуратура столицы. По предварительным данным, при стрельбе на улице Плющихе, недалеко от гостиницы «Золотое кольцо», пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.

Уточняется, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт, в рамках которого участники схватились за травматическое оружие. Сейчас на месте работают правоохранители, на кадрах можно увидеть несколько карет скорой помощи.

Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, и принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела, — уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что группа из семи человек устроила 20 января массовую драку в торговом центре Благовещенска, в котором проходила встреча местного тиктокера Дани Ручникова с фанатами. Инициаторы драки были недовольны внешним видом блогера, пришедшего на мероприятие с розовыми волосами. Позднее участники потасовки были задержаны сотрудниками полиции.

До этого студенты РАНХиГС устроили массовую драку неподалеку от общежития, расположенного на Волгоградском проспекте Москвы. В руководстве вуза заявили, что личности участников инцидента установлены, с ними работает полиция.