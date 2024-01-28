Жительница Петербурга случайно прострелила глаз возлюбленному Петербурженка случайно выстрелила в возлюбленного из пневматики и попала в глаз

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В Санкт-Петербурге девушка случайно выстрелила в возлюбленного из пневматического пистолета и попала в глаз, сообщает «Фонтанка». Молодой человек госпитализирован.

Инцидент произошел накануне вечером, когда пара сидела в автомобиле. Девушка достала пистолет из кармана сиденья и, рассматривая его, случайно дважды нажала на спусковой крючок. В результате пуля попала ее возлюбленному в глаз и застряла там. У молодого человека диагностировано проникающее ранение склеры.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Лыткарино местный житель случайно застрелил приятеля во время новогодних праздников. Мужчина решил похвастаться перед зашедшим в гости другом новым травматическим пистолетом и в какой-то момент произошел выстрел. Гость получил ранение в шею, от которого скончался.

До этого в Амурской области 11-летний школьник случайно застрелил своего друга-четвероклассника из отцовского карабина. Трагедия произошла, когда мальчики решили поиграть с оружием в отсутствии взрослых. Внезапно произошел выстрел, младший из детей получил ранение в грудь, которое оказалось смертельным.