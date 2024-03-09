Стало известно, сколько человек попало в больницу после стрельбы в Люберцах Пять человек попали в больницу после стрельбы в кафе в Люберцах

Пять человек попали в больницу после стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным издания, инцидент произошел ближе к утру 9 марта. По предварительным данным сотрудников полиции, между посетителями произошел конфликт, неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к данному противоправному деянию, — говорится в сообщении.

Ранее в Краснодаре более 100 человек перекрыли трассу и устроили стрельбу из АК-47 на свадьбе. Толпа встретила молодоженов в одном из дворов города, и один из ее участников начал стрельбу из автомата, после чего все отправились кортежем по городу. Вскоре 40 машин остановились на Ейском шоссе и перегородили дорогу, чтобы потанцевать.