Telegram-канал Baza сообщает, что в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле» пострадали по меньшей мере 35 человек. Также, по данным канала, 12 человек погибли. Очевидица рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что стреляли в нескольких местах.

Со всех сторон стреляли, просто со всех. Мы полежали, потом заметили, что люди как-то вниз бегут по эскалатору. Побежали за ними. Там лежала одна девушка убитая, — сообщила очевидица.