Стало известно, кто устроил стрельбу в «Крокус Сити Холле» РИА Новости: стрельбу в «Крокус Сити Холле» устроили три человека в камуфляже

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РИА Новости сообщает, что минимум три человека открыли огонь в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Отмечается, что они были в камуфляже.

ЧП произошло перед концертом группы «Пикник». На место следуют оперативные службы. На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие.

Согласно данным СМИ, в результате стрельбы минимум 12 человек погибли, еще десятки пострадали. Кроме того, очевидцы сообщают, что здание начало дымиться.

Очевидица рассказала, что стрельба началась в нескольких разных местах. Другие свидетели утверждают, что один из нападавших стрелял и бросал на пол петарды.

10 марта стрельба произошла в американском городе Джонсборо в штате Арканзас. В результате происшествия погибли три человека, в том числе стрелявший. Еще четверо жителей пострадали. По предварительным данным, стрельба началась на частной вечеринке.

До этого стрельба произошла в кафе в подмосковных Люберцах. В результате происшествия в больницу попали пять человек. Инцидент случился в заведении на Комсомольском проспекте. Между посетителями кафе произошел конфликт, неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.