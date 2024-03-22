Большой пожар после стрельбы в «Крокус Сити Холле» попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел после стрельбы, сообщают очевидцы. Telegram-канал НТВ опубликовал кадры сильного пожара.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По данным Telegram-канала Baza, в результате стрельбы пострадали по меньшей мере 35 человек. По данным канала, 12 человек погибли. Очевидица рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что стреляли в нескольких местах.

В Сети также опубликовали видео с места стрельбы. На кадрах слышны автоматные очереди. Также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. На место следуют оперативные службы. Известно, что над торговым центром поднимаются клубы дыма. По данным РИА Новости, минимум три человека открыли огонь. Отмечается, что они были в камуфляже.