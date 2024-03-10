Три человека погибли при стрельбе на вечеринке в США

Стрельба произошла в американском городе Джонсборо в штате Арканзас, сообщила местная полиция на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В результате происшествия погибли три человека, в том числе стрелявший. Еще четверо жителей пострадали.

Женщина и мужчина, которых знал подозреваемый, скончались от огнестрельных ранений. В третьем погибшем опознали подозреваемого, — говорится в заявлении полиции.

По предварительным данным, стрельба началась на частной вечеринке, которая продолжалась до утра 10 марта. Как считают следователи, трое из четырех получивших ранения человек не имели отношения к подозреваемому. В полиции сообщили, что активной угрозы населению нет.

Ранее стрельба произошла в кафе в подмосковных Люберцах. В результате происшествия в больницу попали пять человек. Инцидент случился в заведении на Комсомольском проспекте. Между посетителями кафе произошел конфликт, неизвестные несколько раз выстрелили в своих оппонентов, после чего скрылись с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.