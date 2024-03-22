Захарова назвала кровавым терактом стрельбу в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Произошедшее в «Крокус Сити Холле» является кровавым терактом, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.

Поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холле» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества, — написала она.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла в пятницу вечером перед концертом группы «Пикник». На видео с места стрельбы слышны автоматные очереди, также видно, как посетители в спешке пытаются найти укрытие. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в торговом центре «Крокус Сити Холл».

По последним данным, минимум 40 человек погибли в результате стрельбы, еще более 100 посетителей ранены. Очевидцы сообщают, что теракт в «Крокус Сити Холл» устроили порядка 20 человек.

Также в здании концертного холла произошел новый взрыв. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения. На месте работают экстренные службы. СОБР отгоняет людей от места ЧП.